Legende: Was liegt für sie dank Wildcard drin? Maja Chwalinska auf den Spuren von Patty Schnyder und Martina Hingis. imago images/Keystone

Erinnern Sie sich an Maja Chwalinska? Genau, die Polin erreichte bei den French Open vor wenigen Wochen sensationell den Final. Als Qualifikantin. Als Weltnummer 114 hatte Chwalinska nicht direkt Unterschlupf im Hauptfeld gefunden.

Obwohl die Polin in der Weltrangliste mittlerweile auf Platz 21 liegt, ereilte sie auch in Wimbledon dasselbe Schicksal. Der «Cut-off», der über eine direkte Teilnahme entscheidet, liegt bereits einige Wochen zurück. Chwalinska konnte damals das geforderte Ranking nicht vorweisen.

Nun ist sie dank einer Wildcard doch dabei – und als Nummer 20 auch gleich gesetzt. In der Open Era können gemäss The Tennis Podcast nur zwei Spielerinnen dieses «Kunststück» ebenfalls vorweisen.

2004 wollte Patty Schnyder nach Verletzungssorgen auf einen Start in Wimbledon verzichten. Sie entschied sich dann aber um und erhielt als Weltnummer 15 eine Wildcard. Martina Hingis kehrte 2002 nach einer Operation früher als geplant zurück und war auf eine Einladung der US Open angewiesen. Mit ihrem «Protected Ranking» war sie damals die Nummer 9 des Turniers.