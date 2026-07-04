Legende: Verletzte sich bei ihrem Einzel-Comeback in Wimbledon am Knie Serena Williams. Getty Images/Cameron Spencer

Das mit grosser Vorfreude erwartete Comeback der Williams-Schwestern im Wimbledon-Doppel kommt doch nicht zustande. Lange war unklar, ob Serena Williams nach ihrer im Einzel erlittenen Knieverletzung rechtzeitig wieder fit werden würde. Wenige Stunden vor ihrer Erstrunden-Partie im Doppel gab die 44-Jährige aber ihr Forfait bekannt.

«Es bricht mir das Herz, dass ich mich aus dem Doppel zurückziehen muss. Die Rückkehr zum Wettkampf war ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite von Venus zu spielen, hat mir unendlich viel bedeutet», schrieb Serena Williams am Samstag bei Instagram: «Ich habe alles getan, um bereit zu sein, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht wettkampfbereit.»

Die Organisatoren hatten der 44-Jährigen «so viel Zeit» wie möglich gegeben, um für das Doppel mit der zwei Jahre älteren Venus an den Start zu gehen. Während alle anderen Erstrundenduelle schon am Donnerstag und Freitag absolviert worden waren, hätten die Williams-Schwestern am Samstag gegen Solana Sierra/Camila Osorio spielen sollen.

Die Schwestern feierten 14 gemeinsame Triumphe bei Grand Slams, ihren bislang letzten von sechs Siegen beim Rasenklassiker Wimbledon holten sie vor zehn Jahren.

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