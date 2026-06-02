Alexander Zverev (ATP 3) bezwingt an den French Open Rafael Jodar (ATP 29) mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 und steht im Halbfinal.

Damit bleibt der deutsche Titelfavorit auf Kurs Richtung seines ersten Grand-Slam-Titels.

Nächster Gegner ist Jakub Mensik, der Joao Fonseca in 3 Sätzen schlägt.

In der heissen Phase des 1. Satzes flatterten beim erst 19-jährigen Rafael Jodar die Nerven. Mit drei unerzwungenen Fehlern im Servicegame zum Satzgewinn schenkte er Alexander Zverev praktisch das Rebreak und liess den Deutschen auf 4:5 herankommen. Wenig später krallte sich der Favorit den Satz doch noch im Tiebreak.

In der Folge drehte Zverev (ATP 3) deutlich auf und zeigte in den Sätzen 2 und 3 teils grossartiges Tennis. Nach 2:25 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball mit einer spektakulären Vorhand zum 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Im Halbfinal wartet der nächste Youngster

Auf dem Weg in den Final bekommt es Zverev nun mit einem weiteren «jungen Wilden» zu tun. Sein Halbfinal-Gegner heisst Jakub Mensik (ATP 27). Der 20-jährige Tscheche entschied das Duell der Youngsters gegen den um ein Jahr jüngeren Brasilianer Joao Fonseca mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

Mensik war vor allem zu Beginn der dominante Akteur und gestand seinem Widersacher in den ersten beiden Sätzen keinen einzigen Breakball zu.

Im 3. Umgang machte der Tscheche einen 0:2- und später einen 3:5-Rückstand wett, ehe er beim Stand von 6:5 nicht weniger als 6 Matchbälle vergab. Im Tiebreak nutzte er dann seine erste Chance zum Sieg.

Bestresultat weiter ausgebaut

Mensik steht erstmals überhaupt im Halbfinal eines Grand‑Slam‑Turniers. Sein bestes Resultat zuvor war der Achtelfinal-Einzug an den Australian Open zu Beginn dieses Jahres. Die Partie gegen Novak Djokovic konnte der Tscheche allerdings verletzungsbedingt nicht bestreiten.

Für Fonseca hingegen ist der Höhenflug vorerst zu Ende. Der Brasilianer hatte in der 3. Runde noch für eine Sensation gesorgt und Djokovic aus dem Turnier geworfen.

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