«Es ist unglaublich hier», schwärmt Jakub Paul. Erstmals ist der 27-jährige Bündner in Wimbledon als Doppelspieler dabei. Das sagt er über ...
- ... die Priorisierung vom Doppel gegenüber dem Einzel: «Ich mache grosse Schritte im Doppel, bin in diesem Jahr bislang bei allen Grand Slams dabei. (...) Ich würde liebend gerne auch im Einzel spielen, aber der Unterschied zwischen Einzel- und Doppelranking ist zu gross geworden, sodass ich nicht die gleichen Turniere spielen kann.
- ... den finanziellen Aspekt: «Es ist extrem wichtig, dass ich die Grand Slams spielen kann. Der finanzielle Aspekt war auch der Grund, weshalb ich aktuell aufs Doppel setze. Ich habe schon im letzten Jahr im Doppel mehr verdient, obwohl ich im Einzel auch Challenger-Turniere gespielt habe. (...) Mit den Grand Slams verdiene ich jetzt auch etwas.»
- ... den United Cup im Januar: «Das war definitiv mein Highlight des Jahres. Von Stan, einem dreifachen Grand-Slam-Sieger gecoacht zu werden, hat mich schon etwas nervöser gemacht. Auch mit Belinda auf dem Platz zu stehen, war eine extrem schöne Erfahrung.»