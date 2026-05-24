Legende: Noch keine Liebesgeschichte Taylor Fritz und die French Open (Bestresultat: Achtelfinal 2024). Imago/Anadolu Agency

Taylor Fritz (ATP 9) ist an den French Open überraschend bereits in der 1. Runde ausgeschieden.

Novak Djokovic (ATP 4) muss den 1. Satz abgeben, kämpft sich dann aber zum Auftaktsieg.

Keine Mühe bekundet Alexander Zverev (ATP 3) bei seinem 3-Satz-Sieg.

In extremis und mit 11:9 im Tiebreak des 3. Durchgangs kämpfte sich Taylor Fritz (USA) gegen Landsmann Nishesh Basavareddy (ATP 148) ins Spiel zurück und verkürzte in den Sätzen auf 1:2. Zuvor hatte der 21-jährige Basavareddy, der bei Roland Garros erstmals im Hauptfeld steht, zwei Kurzentscheidungen in Folge für sich entscheiden können. Doch Satz 4 war dann plötzlich eine einseitige Angelegenheit: Basavareddy deklassierte die Weltnummer 9 mit 6:1 und gewann die Partie nach 3:22 Stunden.

Das Blatt wenden konnte Novak Djokovic (ATP 4). Der Serbe musste gegen den Lokalmatador Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 80) den Startsatz abgeben (5:7). Danach drehte der dreifache Paris-Sieger auf und zog in die 2. Runde ein. Am Ende stand es aus Sicht von Djokovic 5:7, 7:5, 6:1, 6:4. In der nächsten Runde geht's für ihn gegen den nächsten Franzosen: Valentin Royer (ATP 73).

Erst mit einiger Mühe, aber letztlich ungefährdet setzte sich Alexander Zverev am Auftakttag in 2:08 Stunden mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den französischen Lokalmatadoren Benjamin Bonzi durch. Von den zuletzt auftretenden Rückenproblemen war beim Deutschen nichts zu sehen. Auffällig war seine Spielfreude mit Netzangriffen sowie Stoppvarianten. An der Seine peilt Zverev bei seiner 41. Grand-Slam-Teilnahme den ersten Titelgewinn auf höchster Ebene an. Weiter geht es für die Weltnummer 3 in der zweiten Runde zunächst gegen den Tschechen Tomas Machac.

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