Simona Waltert hat sich in den Top 100 etabliert. In Wimbledon will sie auch auf Major-Stufe den nächsten Schritt gehen.

Nach 2023 hat es Simona Waltert heuer zum zweiten Mal ins Hauptfeld von Wimbledon geschafft. Diesmal musste sie dafür nicht die Qualifikation bestreiten. Die Weltnummer 90 schaffte es wie schon an den Australian und French Open direkt ins 128-köpfige Feld.

Möglich machte es eine starke Phase am Ende des letzten Jahres. An kleineren Turnieren reihte Waltert Sieg an Sieg. In Lissabon und Rio de Janeiro gewann sie zwei Titel. Im Oktober knackte Waltert die Top 100 und hat sich seither dort festgebissen.

Neue Phase hat begonnen

Mit dem Erfolg verbunden war aber auch eine Umstellung, mit der sich viele Spielerinnen schwertun: Die Teilnahme an besser besetzten Turnieren wird zur Gewohnheit, die Niederlagen häufen sich tendenziell wieder. «Die Chance, dass man gleich in der ersten Runde gegen eine Top-50-Spielerin antreten muss, ist sehr gross», erklärt Waltert.

Sie habe diese Entwicklung indes antizipiert. «Ich habe mich schon Ende Jahr darauf vorbereitet. Ich wusste, dass ich grössere Turniere spielen würde. Es ist ein mentaler Prozess und spannend, sich diesbezüglich noch besser kennen zu lernen.»

Legende: Fühlt sich in Wimbledon wohl Simona Waltert, hier mit ihrem Coach Stéphane Bohli. Keystone/Alessandro della Valle

Erster Profi-Sieg in Wimbledon?

In Melbourne und Paris gelang es der Bündnerin jeweils nicht, die erste Hürde zu nehmen. Dies soll sich in Wimbledon ändern. Zum Start geht es am Dienstag ab ca. 17:30 Uhr auf Court 4 gegen die besser klassierte Kolumbianerin Camila Osorio (WTA 68). «Ich kenne sie seit den Juniorinnen, aber wir haben noch nie gegeneinander gespielt», so Waltert.

Grundsätzlich verbindet die 25-Jährige positive Erinnerungen mit dem All England Club. Als Juniorin stiess sie vor 9 Jahren bis in den Halbfinal vor. Vielleicht kann sie am «schönsten Turnier des Jahres» ja auch erstmals einen Sieg auf Profi-Stufe feiern.

Wimbledon