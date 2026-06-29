Legende: Durfte an der Church Road nur ein Spiel bestreiten Maja Chwalinska. Keystone/Kirstie Wigglesworth

Maja Chwalinska (POL/WTA 21) scheidet in der 1. Runde von Wimbledon gegen Mananchaya Sawangkaew aus.

Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, gibt wegen eines Ermüdungsbruchs Forfait.

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka startet am Montagabend gegen Teodora Kostovic aus Tschechien ins Turnier. Hier live zu sehen.

Mit 6:2, 5:2 führte die überraschende Finalistin von Roland Garros, Maja Chwalinska, gegen die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew (WTA 164) und sah nach der sicheren Siegerin aus. Im folgenden Game kam sie sogar zu einem Matchball, vergab diesen aber. Bei diesem verlorenen Punkt verletzte sich Chwalinska am Knöchel und konnte nur unter Schmerzen weiterspielen. Sawangkaew wusste dies auszunützen, holte sich 5 Games in Serie und glich nach Sätzen aus. Ein letztes Aufbäumen Chwalinskas gab es mit dem Gewinn der ersten beiden Games im Entscheidungssatz. Danach gewann sie aber kein Game mehr. Nach 2:41 Stunden stand das aus ihrer Sicht ernüchternde Resultat von 6:2, 5:7, 2:6 fest. Trostpflaster für die Polin: Nach dem Qualifikations-Aus im vergangenen Jahr hatte sie keine Punkte zu verteidigen.

Unmittelbar vor dem Start in ihr Heimturnier musste Emma Raducanu (WTA 33) Forfait geben. Die 23-Jährige zog sich einen Ermüdungsbruch am Unterschenkel zu. Am 1. Wettkampftag an der Church Road hätte sie es zum Auftakt mit Antonia Ruzic (CRO/WTA 61) zu tun bekommen.

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