Titelverteidigerin Iga Swiatek startet nicht ohne Mühe ins Grand-Slam-Turnier in Wimbledon und zeigt danach Emotionen.

Im Fokus steht am Dienstag das Einzel-Comeback von Serena Williams. Die US-Amerikanerin dürfte nicht vor 19:30 Uhr zum Zug kommen.

Nach ihrem überraschend frühen Out im Achtelfinal an den French Open hat Iga Swiatek (WTA 3) auch in ihrem Auftaktspiel in Wimbledon einen phasenweise wackligen Auftritt hingelegt. Gegen Taylor Townsend (WTA 79) gewann die Polin den Startsatz zwar klar, gab den 2. Durchgang dann aber fast ebenso klar ab. Nach etwas mehr als zwei Stunden setzte sie sich gegen die US-Amerikanerin, deren Ambitionen als Nummer 2 der Welt eher im Doppel liegen, dennoch mit 6:1, 2:6, 6:3 durch. «Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es waren schwierige Wochen für mich zuletzt – in einer Saison, in der noch nicht viel geklappt hat», sagte Swiatek, die nach dem Matchball noch auf dem Court ein paar Tränen verdrückt hatte.

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