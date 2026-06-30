Serena Williams unterliegt in Wimbledon bei ihrem Comeback nach 4 Jahren Maya Joint in 3 Sätzen.

Titelverteidigerin Iga Swiatek startet nicht ohne Mühe ins Turnier und zeigt danach Emotionen.

Auch Jelena Rybakina muss in der Startrunde einen Satz abgeben. Bereits ausgeschieden ist Jelina Switolina.

Mit viel Spannung wurde das Einzel-Comeback der 44-jährigen Serena Williams in Wimbledon erwartet. Und das Erstrundenduell mit Maya Joint (WTA 87) bot wie so oft bei Williams viel Drama. Mit 3:6, 1:3 lag die 23-fache Grand-Slam-Championne auf dem Centre Court gegen ihre 24 Jahre jüngere Konkurrentin zurück, ehe sie zur grossen Wende ansetzte, sich ins Tiebreak rettete, dort einen Matchball abwehrte und schliesslich einen Entscheidungssatz erzwang. Auch in diesem setzte die US-Amerikanerin ihren Lauf zunächst fort und legte mit Break 2:1 vor. Danach riss der Faden allerdings wieder und Joint konnte das Spiel dank 4 Games in Folge erneut drehen. Nach 2:22 Stunden verwertete die Australierin schliesslich ihren 2. Matchball zum 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 und beendete das Comeback-Turnier der 7-fachen Wimbledon-Siegerin.

Nach ihrem überraschend frühen Out im Achtelfinal an den French Open hat Iga Swiatek (WTA 3) auch in ihrem Auftaktspiel in Wimbledon einen phasenweise wackligen Auftritt hingelegt. Gegen Taylor Townsend (WTA 79) gewann die Polin den Startsatz zwar klar, gab den 2. Durchgang dann aber fast ebenso klar ab. Nach etwas mehr als zwei Stunden setzte sie sich gegen die US-Amerikanerin, deren Ambitionen als Nummer 2 der Welt eher im Doppel liegen, dennoch mit 6:1, 2:6, 6:3 durch. «Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es waren schwierige Wochen für mich zuletzt – in einer Saison, in der noch nicht viel geklappt hat», sagte Swiatek, die nach dem Matchball noch auf dem Court ein paar Tränen verdrückt hatte.

Zu beissen hatte auch die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 2). Die Wimbledonsiegerin von 2022 zog gegen Lois Boisson (WTA 154) nicht ihren besten Tag ein und produzierte 35 unerzwungene Fehler. Nach einer Auszeit im 2. Durchgang brachte Rybakina das Match gegen die körperlich angeschlagene Französin doch noch nach Hause (6:4, 1:6, 6:3).

Überraschend bereits ausgeschieden ist hingegen Jelina Switolina. Die formstarke Weltnummer 8 aus der Ukraine unterlag ihrer Landsfrau Daria Snigur (WTA 77) trotz einem Blitzstart in 2 Sätzen. Die 31-Jährige führte zwar schnell mit 4:0 und 30:0, gewann von da an aber nur noch 3 Games und musste ihrer 7 Jahre jüngeren Gegnerin nach 68 Minuten zum 7:5, 6:2-Sieg gratulieren.

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