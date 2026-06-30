Legende: Entschied ein enges Alexander-Duell für sich Alexander Zverev. imago images/IPS

French-Open-Sieger Alexander Zverev steht in Wimbledon trotz Umweg und dank Nervenstärke in der 2. Runde.

Der an Nummer 4 gesetzte US-Amerikaner Ben Shelton muss nach einer Niederlage gegen die Weltnummer 140 bereits die Koffer packen.

Drei Wochen nach seinem French-Open-Triumph ist Alexander Zverev (ATP 3) erfolgreich in das dritte Major-Turnier des Jahres gestartet. Nachdem er im vergangenen Jahr bereits in der 1. Runde ausgeschieden war, meisterte er seine Startaufgabe diesmal, wenn auch mit einem Umweg. Gegen den Belgier Alexander Blockx (ATP 36) verlor er zwar das Tiebreak des 2. Satzes, die folgenden zwei Kurzentscheidungen gingen aber an Zverev. 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) lautete das Verdikt nach knapp drei Stunden. An der Church Road ist Zverev noch nie über den Achtelfinal hinausgekommen.

Für Ben Shelton (ATP 5) ist das Rasenturnier in Wimbledon bereits zu Ende. Der 23-jährige US-Amerikaner musste sich in der 1. Runde überraschend Otto Virtanen (ATP 140) geschlagen geben. Der Finne wehrte im Tiebreak des fünften Satzes einen Matchball ab und setzte sich nach fast viereinhalb Stunden mit 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9) durch. Insgesamt gewann Virtanen nur einen Punkt mehr als Shelton.

Wimbledon