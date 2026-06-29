Legende: Steht in Wimbledon in Runde 2 Belinda Bencic. Keystone/Alessandro della Valle

Belinda Bencic (WTA 11) steht nach einem 6:2, 6:1 in 65 Minuten über die 17-jährige Mika Stojsavljevic (GBR/WTA 276) in der 2. Runde von Wimbledon.

Die ersten beiden Games gehen an die Britin, die danach aber nur noch ein einziges Spiel gewinnen kann.

In der 2. Runde könnte Bencic wie schon im vergangenen Jahr auf Elisabetta Cocciaretto (ITA/ATP 46) treffen.

Möglicherweise war es die fehlende Matchpraxis, die Gewöhnungsphase an den Rasen im All England Lawn Tennis and Croquet Club oder das falsche Einschätzen der Gegnerin: Belinda Bencic erwischte bei ihrer 10. Teilnahme einen Fehlstart ins 3. Grand-Slam-Turnier der Saison. Die erst 17-jährige Mika Stojsavljevic breakte die Schweizer Vorjahres-Halbfinalistin gleich beim ersten Game und bestätigte dies auch. 2:0 führte die Britin, deren Punktgewinne auf Court No. 18 jeweils lautstark bejubelt wurden.

Bencic dreht auf und spielt kompromisslos

Bencic erhörte den Weckruf der verlorenen Games und steigerte sich. Sie riss das Zepter an sich und erhöhte mit gesteigerter Qualität und Wucht in den Schlägen den Druck auf die Teenagerin. Diese konnte sich fortan immer weniger entfalten. Auf 1:2 verkürzte Bencic ohne Mühe, ein Game später bestand sie ihre erste mentale Bewährungsprobe: In einem längeren Game verwertete sie ihren 3. Breakball zum Ausgleich. Danach lenkte sie die Partie in die erwarteten, einseitigen Bahnen.

Gleich 11 Games in Folge entschied Bencic für sich, vergab nach dem 4:2 im 1. Satz keinen einzigen Breakball und liess ihrerseits keinen mehr zu. Stojsavljevic kam kurz vor dem Ende noch zu einem kleinen Erfolgserlebnis, als sie mit einem Game zu null auf 1:5 verkürzte und damit den «Bagel» verhinderte. Nach 65 gespielten Minuten verwertete Bencic dann ihren ersten Matchball.

So geht es weiter

In der 2. Runde trifft Bencic auf die Siegerin aus dem Duell Xinyu Wang (CHN/WTA 39) gegen Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA 46). Letztere stand Bencic im vergangenen Jahr in der 3. Runde gegenüber und unterlag der Schweizerin erst im Tiebreak des 3. Satzes. Auf Wang traf Bencic in ihrer Karriere noch nie.

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