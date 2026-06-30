Legende: Kam auf dem «heiligen Rasen» nicht auf Touren Simona Waltert. Keystone/Alessandro della Valle

Simona Waltert (WTA 90) unterliegt der Kolumbianerin Camila Osorio (WTA 68) in der Startrunde von Wimbledon mit 2:6, 1:6.

Die Bündnerin verpasst damit auch bei ihrer 2. Teilnahme im Hauptfeld an der Church Road die 2. Runde.

Bei einbrechender Dämmerung verliert die 25-Jährige 10 der letzten 11 Games.

Nach einem Fehlstart zu Beginn, der einen schnellen 0:2-Rückstand zur Folge hatte, schien Simona Waltert auf dem Court 6 von Wimbledon besser ins Spiel zu finden. Sie holte sich das abgegebene Aufschlagsspiel umgehend zurück und glich wenig später mit einem Volley zum 2:2 aus. Doch es sollte die einzige erfolgreiche Phase für die Schweizerin bleiben.

Das folgende Game holte sich ihre kolumbianische Widersacherin Camila Osorio in Windeseile nach gut 60 Sekunden und von da an blickte die Weltnummer 68 nie mehr zurück. In den letzten 11 Games der Partie kam Waltert lediglich noch zu einem einzigen Spielball, den sie zum 1:1 im 2. Satz auch nutzen konnte. Am Ende standen bei der 25-Jährigen 17 unerzwungene Fehler bei 6 Winnern zu Buche.

59:28 Punkte

Nach lediglich 56 Minuten verwertete die 24-jährige Osorio, die mit 59 gewonnenen Ballwechseln schlussendlich mehr als doppelt so viele Punkte wie Waltert (28) aufwies, ihren 1. Matchball und jubelte über einen ebenso verdienten wie deutlichen Sieg – und dies war auch nötig. Denn es wäre nicht mehr allzu lange gegangen, bis die einbrechende Dämmerung die Partie auf Mittwoch vertagt hätte.

Nach der deutlichen Niederlage muss die Schweizerin ihre Koffer auch bei der 2. Teilnahme im Hauptfeld von Wimbledon nach der Startrunde wieder packen. Osorio steht dagegen zum 3. Mal in der 2. Runde des Rasen-Majors. Dort trifft sie auf die tschechische Weltnummer 12 Linda Noskova.

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