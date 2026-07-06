Belinda Bencic (WTA 11) scheidet in Wimbledon im Achtelfinal aus.

Die Ostschweizerin unterliegt Coco Gauff (WTA 7) nach 2:19 Stunden mit 6:4, 3:6, 4:6.

Bencic spielt auf Augenhöhe mit der US-Amerikanerin, die im 3. Satz aber zu Höchstform aufläuft.

Coco Gauff hatte es gegen Ende der Partie gegen Belinda Bencic eilig. Die US-Amerikanerin schlug beim Stand von 5:4 zum Match auf und hatte dabei den Blick stets auf der Uhr. Aufgrund der Nachtruhe in Wimbledon wäre die Partie um 23:00 Ortszeit unterbrochen und am am Montag fortgesetzt worden. Gauff behielt jedoch die Nerven und entschied die Partie um 22:58 Uhr für sich.

Bencic konnte sich zumindest im 3. Satz nicht viel vorwerfen. Die Schweizerin machte einen frühen Break-Rückstand wett, lief kurz darauf aber wieder einem Rückstand hinterher. Bencic zwang Gauff zwar immer wieder zu längeren Ballwechseln, Gauff fand aber fast immer eine Antwort. Nach 2:19 Stunden war die 6:4, 3:6, 4:6-Niederlage und das Aus im Wimbledon-Achtelfinal Tatsache.

1. Satz an Bencic

Das 8. Duell auf der WTA-Tour – das erste auf Rasen – war für Bencic eine einzige Achterbahnfahrt. Die Ostschweizerin geriet im 1. Satz mit 0:3 ins Hintertreffen, obwohl Gauff alles andere als unwiderstehlich auftrat. Die US-Amerikanerin leistete sich in einem Game fünf (!) Doppelfehler, konnte ihr Break am Ende aber trotzdem bestätigen.

Bencic gelang es aber rasch, sich vom nervösen Start zu erholen. Die 29-Jährige wehrte beim Stand von 0:3 zwei weitere Breakbälle ab und startete dann ihre Aufholjagd. Bencic glich zum 3:3 aus und erspielte sich beim Stand von 4:4 das nächste Break. Den dritten Satzball verwertete sie nach 50 Minuten zum 6:4-Satzgewinn.

Auch im 2. Durchgang geriet Bencic mit Break ins Hintertreffen, reagierte aber mit dem umgehenden Re-Break zu Null, nur um im Game darauf erneut den Service herzugeben. Gauff, die sich im Vergleich zum 1. Satz deutlich steigerte, gab diesen Vorsprung nicht mehr her. Mit 6:3 ging der Satz an die 22-jährige US-Amerikanerin.

Gauff gegen Pegula

In der Weltrangliste fällt die Vorjahreshalbfinalistin Bencic mindestens auf Platz 14 zurück – wobei aber doch noch einige Spielerinnen im Turnier verblieben, die Bencic noch überholen können. Gauff bekommt es in ihrem ersten Wimbledon-Viertelfinal mit ihrer Landsfrau Jessica Pegula (WTA 4) zu tun.

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