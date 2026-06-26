Die Auslosung in Wimbledon hat es mit den Schweizerinnen gut gemeint. Serena Williams trifft auf eine Australierin.

Legende: Will erneut zu einem Lauf ansetzen Belinda Bencic. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Belinda Bencic, die in Wimbledon an Nummer 11 gesetzt ist, wird sich in ihrer Startrunde mit einer Wildcard-Empfängerin messen. Die Ostschweizerin trifft auf die erst 17-jährige Britin Mika Stojsavljevic. Die aktuelle Weltnummer 276 stand bereits im letzten Jahr mit einer Wildcard im Hauptfeld und scheiterte damals in der 1. Runde. Bencic war 2025 bis in den Halbfinal gestürmt.

Auch die weiteren Schweizerinnen dürfen sich in der Startrunde durchaus Chancen ausrechnen. Viktorija Golubic (WTA 64) trifft auf Qualifikantin Iryna Schymanowitsch (WTA 216) aus Belarus. Simona Waltert (WTA 88) misst sich mit der Kolumbianerin Camila Osorio (WTA 69).

Williams gegen Joint

Für Serena Williams kommt es in der 1. Runde zum Generationenduell. Die 44-jährige Rückkehrerin wurde gegen die 20-jährige Australierin Maya Joint (WTA 53) gelost.

Titelverteidigerin Iga Swiatek (WTA 4) trifft auf Taylor Townsend (WTA 81), die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka spielt gegen die 18-jährige serbische Qualifikantin Teodora Kostovic (WTA 184).