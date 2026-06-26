Bei seinem letzten Auftritt in Wimbledon trifft Stan Wawrinka zum Auftakt auf einen French-Open-Viertelfinalisten.

Legende: Will auch in Wimbledon jubeln Stan Wawrinka. KEYSTONE/Martial Trezzini

Stan Wawrinka kennt seinen ersten Gegner bei seiner Abschiedsvorstellung in Wimbledon. Der Romand, in der Weltrangliste auf Platz 110 klassiert und dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld, trifft auf Matteo Berrettini (ATP 49).

Der Italiener hatte zuletzt bei den French Open überrascht und den Viertelfinal erreicht. Doch um den Formstand des Italieners gibt's ein Fragezeichen. Berrettini hatte die Partie gegen Landsmann Matteo Arnaldi nämlich aufgeben müssen und bestritt seither keinen Match mehr.

Wawrinka und Berrettini haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt. Der Italiener ist ein Rasenspezialist und stand 2021 im Wimbledon-Final.

Djokovic in Sinners Hälfte

Die Weltnummer 1 Jannik Sinner beginnt die Mission Titelverteidigung gegen Miomir Kecmanovic (ATP 51). In der gleichen Tableauhälfte befindet sich auch Novak Djokovic (ATP 8), der zum Start auf Yibing Wu (ATP 99) trifft.

Am anderen Ende des Tableaus wird French-Open-Sieger Alexander Zverev (ATP 3) das Turnier gegen Alexander Blockx (ATP 37) eröffnen.