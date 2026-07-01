Mirra Andrejewa scheidet in der 2. Runde von Wimbledon nach grossem Kampf gegen Barbora Krejcikova aus.

Coco Gauff kann das Aus gegen Solana Sierra derweil gerade noch abwenden.

Auch Aryna Sabalenka muss nach einem deutlichen Startsatz kurz zittern.

Mit dem Rücken zur Wand drehte Mirra Andrejewa (WTA 5) im Duell zweier Grand-Slam-Siegerinnen mit Barbora Krejcikova (WTA 38) nochmals auf. Beim Stand von 3:5 im 3. Satz konnte die Russin bei gegnerischem Aufschlag gleich 6 Matchbälle abwehren – davon 3 in Serie – und schaffte tatsächlich noch das Rebreak. Im folgenden Game vergab die frisch gebackene French-Open-Championne aber einen Spielball zum 5:5 und musste sich kurz darauf beim 7. Matchball nach einem Netzroller trotzdem geschlagen geben. So blieb nach Maja Chwalinska am Montag auch die 2. Finalistin von Roland Garros an der Chruch Road früh hängen. Die tschechische Wimbledon-Siegerin von 2024 konnte nach 2:47 Stunden dafür doch noch über einen 4:6, 7:5, 6:4-Sieg jubeln.

Legende: Grosser Jubel nach einer grossen Wende Coco Gauff. Imago/Shutterstock

Mit 3:5 lag Coco Gauff (WTA 7) im Entscheidungssatz gegen Solana Sierra (ARG/WTA 56) zurück, ehe sie doch noch aufdrehte und sich bei letzter Gelegenheit das Break zurückholte – es war ihr erstes seit dem 1. Durchgang. Auch im entscheidenden Tiebreak wenig später lag die US-Amerikanerin lange zurück. Vom Stand von 4:7 an gewann sie allerdings die verbleibenden 6 Punkte in Folge und jubelte nach 2:08 Stunden doch noch über einen hart erkämpften 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)-Erfolg. In der 3. Runde trifft die 22-Jährige auf die Qualifikantin Claire Liu (USA/WTA 146).

Nicht ganz so eng ging es bei der Weltnummer 1 zu und her. Aber auch Aryna Sabalenka hatte bei ihrem Zweitrundensieg etwas Mühe. Die Belarussin setzte sich gegen McCartney Kessler (USA/WTA 57) nach 1:39 Stunden mit 6:1, 7:6 (11:9) durch, musste im 2. Satz dabei aber einen 2:5-Rückstand aufholen und insgesamt 4 Satzbälle abwehren – 2 davon bei gegnerischem Aufschlag. Am Freitag kommt es für die 28-Jährige zum Duell mit Jelena Ostapenko (LAT/WTA 31).

Ebenfalls 4 Satzbälle wehrte Jessica Pegula (WTA 4) ab. Die US-Amerikanerin drehte im Tiebreak des Startsatzes gegen Sara Sorribes Tormo (ESP/WTA 253) ein 2:6 dank 6 Punkten in Folge. Im 2. Durchgang kassierte die 32-Jährige dann zwar gleich das Break zum 0:1, konnte sich dank 6 Games de suite nach 1:29 Stunden über einen 7:6 (8:6), 6:1-Erfolg und ihren erst 3. Drittrundeneinzug in Wimbledon freuen.

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