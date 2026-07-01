Legende: Grosser Jubel nach einer grossen Wende Coco Gauff. Imago/Shutterstock

Coco Gauff kann das Aus in der 2. Runde von Wimbledon gegen Solana Sierra gerade noch abwenden.

Auch Aryna Sabalenka muss nach einem deutlichen Startsatz kurz zittern.

Mit 3:5 lag Coco Gauff (WTA 7) im Entscheidungssatz gegen Solana Sierra (ARG/WTA 56) zurück, ehe sie doch noch aufdrehte und sich bei letzter Gelegenheit das Break zurückholte – es war ihr erstes seit dem 1. Durchgang. Auch im entscheidenden Tiebreak wenig später lag die US-Amerikanerin lange zurück. Vom Stand von 4:7 an gewann sie allerdings die verbleibenden 6 Punkte in Folge und jubelte nach 2:08 Stunden doch noch über einen hart erkämpften 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)-Erfolg. In der 3. Runde trifft die 22-Jährige auf die Qualifikantin Claire Liu (USA/WTA 146).

Nicht ganz so eng ging es bei der Weltnummer 1 zu und her. Aber auch Aryna Sabalenka hatte bei ihrem Zweitrundensieg etwas Mühe. Die Belarussin setzte sich gegen McCartney Kessler (USA/WTA 57) nach 1:39 Stunden mit 6:1, 7:6 (11:9) durch, musste im 2. Satz dabei aber einen 2:5-Rückstand aufholen und insgesamt 4 Satzbälle abwehren – 2 davon bei gegnerischem Aufschlag. Am Freitag kommt es für die 28-Jährige zum Duell mit Jelena Ostapenko (LAT/WTA 31).

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