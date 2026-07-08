Marta Kostjuk (UKR/WTA 13) setzt sich im Wimbledon-Halbfinal in zwei Sätzen gegen Jasmine Paolini (ITA/WTA 17) durch.

Linda Noskova (CZE/WTA 12) bekundet im Duell mit Elise Mertens (BEL/WTA 27) keine Mühe und siegt 6:3, 7:5.

Die beiden treffen am Donnerstagnachmittag in der Runde der letzten Vier aufeinander.

Marta Kostjuk und Linda Noskova haben den Einzug in den Wimbledon-Halbfinal geschafft. Sowohl für die Ukrainerin als auch für die Tschechin ist das eine Premiere an der Church Road.

Kostjuk besiegte Jasmine Paolini, Halbfinalistin von 2024, mühelos mit 6:3, 6:2. Nach einem ausgeglichenen Start zeigte die Ukrainerin ihre Schlagkraft beim Return und nahm der Italienerin im ersten Satz zweimal den Aufschlag ab. Ein Szenario, das sie im zweiten Satz wiederholte und sich damit nach den French Open im vergangenen Monat ihren 2. Grand-Slam-Halbfinal sicherte.

Erster Major-Halbfinal für Noskova

Die Tschechin Linda Noskova schloss sich ihr kurz darauf im Halbfinal an. Sie setzte sich in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5 gegen die Belgierin Elise Mertens durch. Die 21-Jährige erreicht damit zum ersten Mal den Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Ihr bisher bestes Ergebnis war ein Viertelfinal bei den Australian Open im Jahr 2024.

Kostjuk und Noskova kämpfen am Donnerstagnachmittag um den Finaleinzug. Im Vorfeld trifft die US-Amerikanerin Coco Gauff (WTA 7), die Belinda Bencic ausgeschaltet hat, im 1. Halbfinal auf eine weitere Tschechin, Karolina Muchova (WTA 9).

Wimbledon 2026