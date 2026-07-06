Legende: Zuletzt geht ihr die Puste aus Ashlyn Krueger. Imago Shutterstock

Marta Kostjuk steht nach einem Sieg über Ashlyn Krueger im Wimbledon-Viertelfinal.

Mit Spannung wird die Partie zwischen Jasmine Paolini und Swiatek-Bezwingerin Alexandra Eala erwartet (14:30 Uhr live, SRF zwei).

Ashlyn Krueger, die letzte verbliebene Qualifikantin im Feld der Frauen, hat den Einzug in den Wimbledon-Viertelfinal verpasst. Die Amerikanerin (WTA 102) musste sich trotz 4:2-Führung im 2. Satz der Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 13) mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Die 22-jährige Krueger darf mit ihrer Rasensaison dennoch zufrieden sein. In Wimbledon feierte sie inklusive Qualifikation 6 Siege, darunter in der 1. Runde gegen Donna Vekic. Letzten Monat hatte sie mit einem Finalsieg über Céline Naef das Challenger-Turnier im nordenglischen Ilkley gewonnen.

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