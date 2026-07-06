Jasmine Paolini ringt im Wimbledon-Achtelfinal das philippinische Talent Alexandra Eala nieder.

Auch Marta Kostjuk und Elise Mertens ziehen in die Viertelfinals ein.

Im letzten Achtelfinal unterliegt Madison Keys der Tschechin Linda Noskova.

Alexandra Eala ist (noch) nicht die erste Filipina in einem Grand-Slam-Viertelfinal. Die 21-Jährige (WTA 32) musste sich in Wimbledon auf dem Centre Court nach einem attraktiven Match der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 17) mit 4:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel im zweitletzten Game, als Paolini von einem Netzroller und einem Doppelfehler Ealas profitierte. Nach 2:21 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball. Für die 30-jährige Paolini ist es die zweite Viertelfinal-Qualifikation nach 2024, als sie gar in den Final einzog (Niederlage gegen Barbora Krejcikova). Eala überzeugte trotz der Niederlage mit ihrem variantenreichen, ebenso kraft- wie gefühlvollen Spiel.

Paolini trifft nun auf Marta Kostjuk (WTA 13). Die Ukrainerin eliminierte die letzte verbliebene Qualifikantin Ashlyn Krueger (USA/WTA 102) mit 6:4, 6:4. Krueger lag im 2. Umgang mit 4:2 vorne, gewann danach aber kein Game mehr. Dennoch darf die 22-Jährige mit ihrer Rasensaison zufrieden sein. In Wimbledon feierte sie inklusive Qualifikation 6 Siege, darunter in der 1. Runde gegen Donna Vekic. Letzten Monat hatte sie mit einem Finalsieg über Céline Naef das Challenger-Turnier im nordenglischen Ilkley gewonnen.

Mertens fordert Noskova

Im Viertelfinal steht zudem Elise Mertens. Die Belgierin (WTA 27) bezwang Marie Bouzkova (CZE/WTA 23) in 112 Minuten mit 6:4, 6:4. Die 30-jährige Mertens schlug dabei 24 Winner, verwandelte fünf ihrer acht Breakchancen und wehrte zehn Breakbälle ihrer Gegnerin ab.

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere hat auch Linda Noskova den Sprung unter die besten acht eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Die Weltnummer 12 aus Tschechien setzte sich gegen Madison Keys (USA/WTA 22) 6:4, 7:6 (7:2) durch.

Resultate