Legende: Trat dominant auf Aryna Sabalenka. imago images/Shutterstock

Aryna Sabalenka wird ihrer Favoritenrolle in der 3. Runde von Wimbledon gegen Jelena Ostapenko gerecht.

Im Achtelfinal kommt es zum Kräftemessen mit Naomi Osaka.

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka hat die nächste Hürde auf dem Weg zu ihrem angepeilten ersten Wimbledon-Titel souverän gemeistert. Dank eines 6:4, 6:4 über die Lettin Jelena Ostapenko (WTA 31) in Runde 3 zog die Weltranglistenerste in ihren vierten Achtelfinal in Folge an der Church Road ein.

Die Topfavoritin auf die Venus Rosewater Dish übernahm von Beginn an die Initiative. Die Belarussin knüpfte ihrer Kontrahentin beim Stand von 2:2 den Aufschlag ab und spielte den Satz anschliessend mit nur einem einzigen unerzwungenen Fehler auf konstant hohem Niveau zu Ende. Im zweiten Satz bot sich dasselbe Bild: Zwar hielt die French-Open-Siegerin von 2017 solide dagegen, konnte letztlich jedoch nicht mit Sabalenkas Klasse mithalten.

Im Achtelfinal trifft die Belarussin auf Naomi Osaka. Die an Nummer 14 gesetzte Japanerin war zuvor gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 65) problemlos mit 6:1, 6:3 in die Runde der besten 16 eingezogen.

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