Novak Djokovic (ATP 8) schlägt Roman Safiullin (RUS/ATP 132) im Wimbledon-Achtelfinal in 4 Sätzen.

Mit seinem 106. Sieg im All England Club überflügelt der Serbe Roger Federer (105) und ist neu alleiniger Rekordhalter.

Wo Novak Djokovic aufschlägt, ist Tennis-Geschichte nicht weit entfernt. Am Sonntag schaffte der Serbe in Wimbledon einmal mehr Historisches. Der 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3-Erfolg im Achtelfinal gegen Roman Safiullin war Djokovics insgesamt 106. Sieg auf dem «Heiligen Rasen». Damit übernimmt der 39-Jährige in dieser Statistik die alleinige Führung vom achtfachen Wimbledon-Champion Roger Federer.

Djokovic zog zum 17. Mal in die Runde der letzten acht von Wimbledon ein. Gegen den Qualifikanten Safiullin zeigte der 24-fache Grand-Slam-Sieger aber eine durchwachsene Leistung und war sichtlich unzufrieden mit sich selbst. Im 3. Satz verlor Djokovic nach dem kassierten Break zum 2:4 kurz die Contenance und drosch den Ball wuchtig auf die Blache auf der anderen Seite des Platzes. Für diese Unsitte erntete der Serbe vom Publikum auf dem Centre Court lautstarke Buhrufe.

Djokovic liess sich vom Satzverlust aber nicht aus der Fassung bringen und verwertete nach 3:26 Stunden seinen ersten Matchball. Im Viertelfinal wartet entweder Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 4) oder Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 23).

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