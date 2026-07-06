Lokalmatador Arthur Fery (ATP 114) schreibt sein Märchen in Wimbledon weiter und steht dank einem 5-Satz-Sieg gegen Grigor Dimitrov (BUL/ATP 146) im Viertelfinal.

Auch Flavio Cobolli (ITA/ATP 10) zieht nach einem 3-Satz-Sieg gegen Alex de Minaur (AUS/ATP 6) wie im Vorjahr in den Viertelfinal ein.

Ebenfalls in 3 Sätzen gewinnt Taylor Fritz (USA/ATP 7) das Duell der Rasen-Spezialisten gegen Alexander Bublik (KAZ/ATP 11).

Lange sah es auf dem Centre Court so aus, als würde der sensationelle Lauf von Arthur Fery im Achtelfinal ein Ende nehmen. Grigor Dimitrov dominierte das Wildcard-Duell gegen den Briten nach verlorenem Startdurchgang über weite Strecken und realisierte bei einer 2:1-Satzführung das Break zum 4:3 im 4. Satz. Fery konnte mit dem Rücken zur Wand aber nochmals aufdrehen und erzwang dank 3 Games in Folge – davon 2 Breaks – einen Entscheidungssatz.

Dort verzückte er das britische Publikum an der Church Road – darunter auch Roger Federer in der «Royal Box» – weiter. Der 23-Jährige, der in Wimbledon aufgewachsen ist, jubelte am Ende wie schon in der Runde zuvor nach einem Tiebreak im 5. Satz. Nach 12 Games ohne Breakball gelang Fery das entscheidende Minibreak zum 8:6. Wenig später verwandelte der Lokalmatador seinen 1. Matchball zum 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7) nach 3:55 Stunden.

In seinem 1. Viertelfinal auf Grand-Slam-Stufe trifft er auf Flavio Cobolli. Der Italiener setzte sich im Duell zweier Top-10-Spieler überraschend deutlich mit 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Alex de Minaur durch. Dabei hätte der Australier die Partie durchaus enger gestalten können, führte er doch in den Sätzen 2 und 3 zwischenzeitlich jeweils mit Break. Doch Cobolli kämpfte sich in beiden Fällen zurück und war in den entscheidenden Momenten der abgeklärtere Spieler.

Legende: Befindet sich weiter in einer tollen Form Flavio Cobolli. Keystone/Ap Photo/Maja Smiejkowska

Mit dem Viertelfinal-Einzug bestätigte der French-Open-Finalist seine Leistung aus dem Vorjahr, als er es ebenfalls bis in die Runde der letzten 8 geschafft hatte. Nun strebt Cobolli am Mittwoch seinen erstmaligen Einzug in einen Wimbledon-Halbfinal an.

Bereits zum 4. Mal im Viertelfinal von Wimbledon steht Taylor Fritz. Der US-Amerikaner zeigte sich gegen Alexander Bublik nach einem Fehlstart und einem frühen Break gegen sich äusserst souverän. Schon nach 1:39 Stunden konnte der 28-Jährige dank je eines Servicedurchbruchs pro Satz über einen 7:6 (7:1), 6:4, 6:4-Erfolg jubeln. Ab dem Stand von 1:2 im Startdurchgang sah sich Fritz mit keiner einzigen Breakchance mehr konfrontiert. In seinem insgesamt 8. Grand-Slam-Viertelfinal trifft er am Mittwoch entweder auf Alexander Zverev (GER/ATP 3) oder Jiri Lehecka (CZE/ATP 14).

Wimbledon