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Wimbledon: Round-up Männer French-Open-Finalist Cobolli wirft de Minaur aus dem Turnier

06.07.2026, 16:55

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  • Flavio Cobolli (ITA/ATP 10) steht in Wimbledon nach einem Dreisatz-Sieg gegen Alex de Minaur (AUS/ATP 6) wie im Vorjahr im Viertelfinal.
  • Das Achtelfinal-Duell zwischen Grigor Dimitrov (BUL/ATP 146) und dem britischen Überraschungsmann Arthur Fery (ATP 114) gibt es ab ca. 17:15 Uhr live auf SRF zwei.

Im Duell zweier Top-10-Spieler setzte sich Flavio Cobolli überraschend deutlich mit 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Alex de Minaur durch. Dabei hätte der Australier die Partie durchaus enger gestalten können, führte er doch in den Sätzen 2 und 3 zwischenzeitlich jeweils mit Break. Doch Cobolli kämpfte sich in beiden Fällen zurück und war in den entscheidenden Momenten der abgeklärtere Spieler.

Tennisspieler in Weiss mit rotem Schläger auf dem Spielfeld.
Legende: Befindet sich weiter in einer tollen Form Flavio Cobolli. Keystone/Ap Photo/Maja Smiejkowska

Mit dem Viertelfinal-Einzug bestätigte der Italiener seine Leistung aus dem Vorjahr, als er es ebenfalls bis in die Runde der letzten 8 geschafft hatte. Nun strebt Cobolli am Mittwoch seinen erstmaligen Einzug in einen Wimbledon-Halbfinal an. Ihm gegenüber wird dann entweder Grigor Dimitrov oder Arthur Fery stehen.

Wimbledon

SRF zwei, Sportlive, 06.07.2026, 14:30 Uhr ; 

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