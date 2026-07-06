Flavio Cobolli (ITA/ATP 10) steht in Wimbledon nach einem Dreisatz-Sieg gegen Alex de Minaur (AUS/ATP 6) wie im Vorjahr im Viertelfinal.

Das Achtelfinal-Duell zwischen Grigor Dimitrov (BUL/ATP 146) und dem britischen Überraschungsmann Arthur Fery (ATP 114) gibt es ab ca. 17:15 Uhr live auf SRF zwei.

Im Duell zweier Top-10-Spieler setzte sich Flavio Cobolli überraschend deutlich mit 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Alex de Minaur durch. Dabei hätte der Australier die Partie durchaus enger gestalten können, führte er doch in den Sätzen 2 und 3 zwischenzeitlich jeweils mit Break. Doch Cobolli kämpfte sich in beiden Fällen zurück und war in den entscheidenden Momenten der abgeklärtere Spieler.

Legende: Befindet sich weiter in einer tollen Form Flavio Cobolli. Keystone/Ap Photo/Maja Smiejkowska

Mit dem Viertelfinal-Einzug bestätigte der Italiener seine Leistung aus dem Vorjahr, als er es ebenfalls bis in die Runde der letzten 8 geschafft hatte. Nun strebt Cobolli am Mittwoch seinen erstmaligen Einzug in einen Wimbledon-Halbfinal an. Ihm gegenüber wird dann entweder Grigor Dimitrov oder Arthur Fery stehen.

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