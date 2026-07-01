Jannik Sinner zieht dank einem 3-Satz-Sieg gegen Nuno Borges in die 3. Runde von Wimbledon ein.

Auch Novak Djokovic kommt in drei Sätzen weiter.

Nach seinem 5-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic zum Auftakt in das 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte Jannik Sinner auch in der 2. Runde gegen Nuno Borges (POR/ATP 48) zu kämpfen. Diesmal blieb die Weltnummer 1 beim 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4 aber ohne Satzverlust. Im 2. Satz musste der Titelverteidiger aus dem Südtirol allerdings einen 3:5-Rückstand wettmachen und bei Aufschlag seines Gegners einen Satzball abwehren. In der nächsten Runde trifft Sinner am Freitag auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby (ATP 81).

Im letzten Spiel des Tages hat sich Novak Djokovic locker durchgesetzt. Die serbische Weltnummer 7 bekundete mit Stefanos Tsitsipas (ATP 87) keine Probleme und siegte mit 6:3, 6:4, 6:2. Der Grieche schaffte dabei kein einziges Break und musste sich schon nach gut 100 Minuten wieder vom Centre Court verabschieden. Djokovic trifft in der nächsten Runde auf den Franzosen Arthur Rinderknech (ATP 28).

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