Legende: Peilt an der Church Road seinen 5. Grand-Slam-Triumph an Jannik Sinner. Imago/Photo News

Jannik Sinner zieht dank einem 3-Satz-Sieg gegen Nuno Borges in die 3. Runde von Wimbledon ein.

Nach seinem 5-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic zum Auftakt in das 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte Jannik Sinner auch in der 2. Runde gegen Nuno Borges (POR/ATP 48) zu kämpfen. Diesmal blieb die Weltnummer 1 beim 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4 aber ohne Satzverlust. Im 2. Satz musste der Titelverteidiger aus dem Südtirol allerdings einen 3:5-Rückstand wettmachen und bei Aufschlag seines Gegners einen Satzball abwehren. In der nächsten Runde trifft Sinner am Freitag auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby (ATP 81).

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