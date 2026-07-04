Legende: Peilt seinen 1. Wimbledon-Viertelfinal an Alexander Zverev. Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Alexander Zverev zieht in Wimbledon dank einem 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 gegen Marcos Giron in den Achtelfinal ein.

Flavio Cobolli gewinnt seine Partie gegen Karen Chatschanow trotz einem 0:6 zum Auftakt.

Zum 4. Mal in seiner Karriere hat Alexander Zverev an der Church Road die zweite Woche erreicht. Der frisch gebackene Roland-Garros-Champion setzte sich in der 3. Runde gegen Marcos Giron (USA/ATP 92) mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 durch. Das einzige Zwischentief der deutschen Weltnummer 3 sorgte zwar dafür, dass Giron im 3. Satz dank seinem ersten Break nochmals von 1:4 auf 4:4 herankam. Nach 2:34 Stunden verwertete Zverev auf Court 1 aber seinen 1. Matchball zum Sieg. Am Montag will der 29-Jährige auf dem «Heiligen Rasen» von Wimbledon gegen Jiri Lehecka (CZE/ATP 14) erstmals in den Viertelfinal einziehen.

Flavio Cobolli, Zverevs Finalgegner bei den French Open, hatte derweil deutlich härter zu kämpfen. Die Weltnummer 10 erwischte gegen Karen Chatschanow (RUS/ATP 22) einen Start zum Vergessen. Der Italiener musste den 1. Durchgang schon nach 19 Minuten mit 0:6 abgeben und nahm daraufhin ein Medical Timeout – und dieses schien Wunder zu wirken. Der letztjährige Viertelfinalist drehte gewaltig auf und jubelte nach genau 4 Stunden schliesslich über einen 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2-Erfolg. Im Achtelfinal trifft der 24-Jährige auf Alex de Minaur (AUS/ATP 6).

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