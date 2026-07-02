Legende: Ist in Wimbledon in Fahrt gekommen Iga Swiatek. imago images/Shutterstock

Iga Swiatek setzt sich in der 2. Runde von Wimbledon gegen Karolina Pliskova in zwei Sätzen souverän durch.

Bei den Männern kommt Alexander Zverev ebenfalls zu einem lockeren Zweisatz-Sieg.

In der ersten Runde hatte sich Iga Swiatek (WTA 3) gegen Taylor Townsend noch schwer getan und einen Satz abgegeben. Beim zweiten Auftritt auf dem Centre Court von Wimbledon erinnerte die Polin wieder viel mehr an 2025, als sie dominant zum Titel stürmte. Nach 66 Minuten war der 6:1, 6:3-Sieg gegen Karolina Pliskova (WTA 73) Tatsache. Die Tschechin schöpfte zu Beginn des zweiten Durchgangs kurzzeitig Hoffnung, als sie 2:0 führte. Swiatek holte sich das Break aber umgehend zurück. Ihrerseits nahm sie Pliskova den Aufschlag insgesamt 6-mal ab.

Auch Alexander Zverev (ATP 2) hat sich in der 2. Runde keine Blösse gegeben. Der deutsche French-Open-Sieger schlug Valentin Royer (FRA/ATP 75) mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). In der nächsten Runde trifft Zverev auf den US-Amerikaner Marcos Giron (ATP 92).

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