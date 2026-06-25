Die 71-jährige US-Amerikanerin informiert ihre Follower auf Instagram über die erneute Eierstock-Erkrankung.

Legende: Chris Evert Hier bei den US Open 2025. IMAGO / Hasenkopf

Die ehemalige Weltranglistenerste Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. Nach Untersuchungen habe sie am vergangenen Wochenende erfahren, dass der Eierstockkrebs bei ihr zurückgekehrt sei.

Einer ersten Operation hat sie sich bereits unterzogen, in den kommenden Wochen beginnt sie mit Chemotherapie, so die 71-jährige US-Amerikanerin auf Instagram: «Eierstockkrebs ist unerbittlich, aber ich bleibe optimistisch und entschlossen, während ich diesen Kampf weiterführe.»

Kein Einsatz als TV-Expertin

Als Folge der Erkrankung zieht sie sich zudem von allen beruflichen Verpflichtungen zurück. Für den Rasen-Klassiker in Wimbledon wäre Evert, die einst die Weltrangliste 260 Wochen lang angeführt hatte, als TV-Expertin im Einsatz gestanden.

Im Januar 2022 hatte die Gewinnerin von 18 Grand-Slam-Turnieren öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben ein Jahr später überwunden hatte. Im Dezember 2023 teilte sie mit, in der gleichen Beckengegend seien erneut Krebszellen entdeckt worden.