Alle Spielerinnen, die auf der WTA-Tour spielen wollen, müssen einen einmaligen Gen-Test machen. Die WTA folgt damit der Linie des Internationalen Olympischen Komitees.

Legende: Abstrich, Blut- oder Speichelprobe Wer künftig auf der WTA-Tour spielen will, muss sich einem Geschlechtstest unterziehen. Reuters/Heiko Becker

Tennisspielerinnen müssen ab Dienstag einen einmaligen Gen-Test absolvieren, um auf der Frauentour starten zu dürfen. Das bestätigte die WTA. «Die WTA ist sich bewusst, dass es sich hierbei um ein sensibles und komplexes Thema handelt, und verpflichtet sich, alle Spielerinnen mit Würde zu behandeln und die Richtlinie auf respektvolle und umsichtige Weise umzusetzen», hiess es in der Mitteilung.

Vergleichbare Tests haben auch andere internationale Sportverbände, etwa in der Leichtathletik und im Boxen, bereits eingeführt.

Tests per Wangenabstrich, Blut- oder Speichelprobe

Die Teilnahmeberechtigung für WTA-Turniere wird künftig durch ein verpflichtendes, einmaliges Screening auf das SRY-Gen nachgewiesen. Dabei wird untersucht, ob das auf dem Y-Chromosom liegende Gen vorhanden ist, das eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale spielt. Der Gentest wird entweder per Wangenabstrich oder anhand einer Blut- resp. Speichelprobe durchgeführt.