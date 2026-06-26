An der Abschiedsvorstellung des Romands in der Palexpo-Halle werden auch Federer, Murray und Monfils dabei sein.

Legende: Werden noch einmal gemeinsam auf dem Platz stehen Stan Wawrinka (links) und Roger Federer. imago images/Shutterstock

Jetzt ist bekannt, wo sich Stan Wawrinka nach seiner Abschieds-Tournée 2026 definitiv verabschieden wird. Im Genfer Palexpo bestreitet «Stan the Man» am 19. Dezember eine Exhibition mit dem Titel «One Last Backhand» mit Roger Federer, Andy Murray und Gaël Monfils.

Die vier ehemaligen Rivalen und Freunde werden in Einzel- und Doppelpartien gegeneinander antreten – im Rahmen einer Show, die von Musik und Einspielungen begleitet wird.

Letzter Wettkampf in Basel

Mit Federer gewann Wawrinka 2008 an den Olympischen Spielen in Peking Gold im Doppel und 2014 den Davis Cup mit einem Sieg im Final über Frankreich.

Den letzten wettkampfmässigen Auftritt wird Wawrinka an den Swiss Indoors in Basel haben, welche am 24. Oktober losgehen.