Jetzt ist bekannt, wo sich Stan Wawrinka nach seiner Abschieds-Tournée 2026 definitiv verabschieden wird. Im Genfer Palexpo bestreitet «Stan the Man» am 19. Dezember eine Exhibition mit dem Titel «One Last Backhand» mit Roger Federer, Andy Murray und Gaël Monfils.
Die vier ehemaligen Rivalen und Freunde werden in Einzel- und Doppelpartien gegeneinander antreten – im Rahmen einer Show, die von Musik und Einspielungen begleitet wird.
Letzter Wettkampf in Basel
Mit Federer gewann Wawrinka 2008 an den Olympischen Spielen in Peking Gold im Doppel und 2014 den Davis Cup mit einem Sieg im Final über Frankreich.
Den letzten wettkampfmässigen Auftritt wird Wawrinka an den Swiss Indoors in Basel haben, welche am 24. Oktober losgehen.