Legende: Verabschiedet sich von der ganz grossen Tennisbühne Marc-Andrea Hüsler. Nico Ilic/freshfocus

Marc-Andrea Hüsler beendet seine Karriere als Tennis-Profi.

Sein letzter Wettkampf sind die Zug Open kommende Woche, für welche er eine Wildcard erhielt.

Der 30-Jährige gewann auf der ATP-Tour ein Turnier und kletterte in der Weltrangliste bis auf Rang 47.

Marc-Andrea Hüsler verabschiedet sich in die Tennis-Rente. Der 30-Jährige bestreitet kommende Woche noch das Challenger-Turnier in Zug, für welches er eine Wildcard erhielt, dann ist Schluss. Dies gab Hüsler am Freitag auf Instagram bekannt.

Er schreibt: «Es war eine unglaubliche Reise.» Und zählt dann seine grössten Erfolge auf. Dass er die Nummer 47 der Welt war, 2022 seinen einzigen ATP-Titel gewann (beim ATP-250-Turnier in Sofia schlug er als Qualifikant im Final Holger Rune). Und: «Die Schweiz bei zahlreichen Gelegenheiten zu vertreten, in der Lage zu sein, mich mit einigen der besten Spielern der Welt zu messen und manche zu schlagen.»

Er sei aufgeregt auf das neue Kapitel seines Lebens. Welches das sein wird, liess er offen. In dieser Woche war Hüsler noch in Gstaad im Einsatz gestanden, wo ihm indes kein Glück beschieden war. Im Berner Oberland verlor der Zürcher in der 2. Quali-Runde gegen Clément Tabur.