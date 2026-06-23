Riedi am Handgelenk operiert

Leandro Riedi muss erneut pausieren. Der 24-Jährige musste sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen. «Das schmerzt, nicht nur physisch, sondern auch mental», schrieb Riedi auf Instagram. Für den Zürcher ist es die 4. Operation in den letzten 2 Jahren. Noch ist nicht klar, wie lange Riedi dieses Mal ausfallen wird. Er hatte zuletzt 2 Challenger-Turniere auf Rasen gespielt, nachdem er an den French Open in der 3. Quali-Runde ausgeschieden war und den Sprung ins Hauptfeld verpasst hatte. Ein Highlight hatte Riedi 2025 an den US Open erlebt, als er in New York bis in die Achtelfinals vorgestossen war und dort an Alex de Minaur scheiterte.