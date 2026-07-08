 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus dem Tennis Auch Stricker in Gstaad dabei

08.07.2026, 14:55

Teilen
Tennisspieler auf Sandplatz streckt sich nach Ball.
Legende: Schlägt in Gstaad auf Dominic Stricker. Keystone/Jean-Christophe Bott

Gstaad: Zweite Wildcard an Stricker

Dominic Stricker (ATP 343) wird mit einer Wildcard am ATP-250-Sandplatzturnier in Gstaad (11. bis 19. Juli) teilnehmen. Für den 23-jährigen Berner ist es das erste Turnier dieser Kategorie in diesem Jahr. Bisher stand Stricker in Gstaad dreimal im Achtelfinal. Die erste Wildcard ging am Dienstag an den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196). Stan Wawrinka seinerseits rückt direkt ins Hauptfeld nach, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit bleibt den Veranstaltern noch eine Wildcard, die sie vergeben können.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)