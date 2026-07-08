Legende: Schlägt in Gstaad auf Dominic Stricker. Keystone/Jean-Christophe Bott

Gstaad: Zweite Wildcard an Stricker

Dominic Stricker (ATP 343) wird mit einer Wildcard am ATP-250-Sandplatzturnier in Gstaad (11. bis 19. Juli) teilnehmen. Für den 23-jährigen Berner ist es das erste Turnier dieser Kategorie in diesem Jahr. Bisher stand Stricker in Gstaad dreimal im Achtelfinal. Die erste Wildcard ging am Dienstag an den 23-jährigen Aargauer Jérôme Kym (ATP 196). Stan Wawrinka seinerseits rückt direkt ins Hauptfeld nach, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit bleibt den Veranstaltern noch eine Wildcard, die sie vergeben können.