Legende: Spielt sonst vornehmlich College-Tennis Dylan Dietrich. Freshfocus/Nico Ilic

Dietrich in Gstaad erstmals in ATP-Hauptfeld

Mit Dylan Dietrich hat es bei den Swiss Open in Gstaad ein fünfter Schweizer ins Hauptfeld geschafft. Dem 21-jährigen Zürcher (ATP 694) gelang in der zweiten und entscheidenden Runde der Qualifikation ein veritabler Exploit. Er setzte sich mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen den Brasilianer Thiago Monteiro (ATP 292), ehemals die Nummer 61 der Welt, durch. Bei seiner Premiere auf ATP-Stufe trifft Dietrich in einem Schweizer Duell auf Wildcard-Inhaber Jérôme Kym (ATP 196). Die weiteren Schweizer im Haupttableau sind Stan Wawrinka, Dominic Stricker und Kilian Feldbausch. Marc-Andrea Hüsler blieb in der zweiten Quali-Runde hängen. Das Sandplatzturnier im Berner Oberland beginnt am Montag.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das ATP-250-Sandplatzturnier in Gstaad figuriert ab Montag täglich im SRF-Programm. Zu Turnierbeginn sind Sie bei der 1. Runde wie folgt live dabei: Montag, ab 17:30 Uhr: Stricker vs. Munar live auf SRF zwei

Dienstag, ab 17:30 Uhr: Faria vs. Wawrinka live auf SRF zwei

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