Legende: Kämpft sich in Nottingham eine Runde weiter Viktorija Golubic. Clive Brunskill/Getty Images

Golubic muss über 3 Sätze

Viktorija Golubic (WTA 76) steht beim WTA-250-Turnier in Nottingham in den Achtelfinals. Die 33-jährige Zürcherin setzte sich in der 1. Runde nach 1:49 Stunden gegen Sofia Kenin (USA/WTA 104) 6:2, 4:6, 6:3 durch. Bereits in der Qualifikation am Sonntag hatte Golubic – in 2 Sätzen nach 1:16 Stunden – gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin gewonnen. Kenin rückte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld nach. Im Achtelfinal trifft Golubic nun auf die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 61), die als Qualifikantin in der 1. Runde Leylah Fernandez in 2 Sätzen besiegte.

Masarova unterliegt in 2 Sätzen

Rebeka Masarova (WTA 141) ist beim WTA-500-Turnier in Berlin in der 1. Runde an der Tschechin Katerina Siniakova gescheitert. Die 26-jährige Baslerin verlor gegen die Weltnummer 34 in 75 Minuten 2:6, 4:6. Zuvor hatte sich Masarova – wie ihre 30-jährige Gegnerin – den Platz im Hauptfeld via Qualifikation erkämpft. Bislang waren Masarova und Siniakova erst einmal aufeinander getroffen: Im Viertelfinal des Challenger-Sandturniers in Vic (ESP) hatte sich die Schweizerin im Mai des vergangenen Jahres in 2 Sätzen durchgesetzt.

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