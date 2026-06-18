Legende: Nach hartem Kampf weiter Viktorija Golubic. Freshfocus/Claude Diderich

Golubic ringt Sönmez nieder

Viktorija Golubic steht beim WTA-250-Rasenturnier in Nottingham in den Viertelfinals. Die Zürcherin bezwang in einem Duell zweier Qualifikantinnen die Türkin Zeynep Sönmez nach 2:44 Stunden und Breakrückstand im Entscheidungssatz 7:5, 4:6, 6:4. Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Nächste Gegnerin ist Ann Li (USA/WTA 29), gegen die Golubic bislang eine 1:1-Bilanz aufweist. Vor einem Jahr setzte sich die US-Amerikanerin im letzten Duell in der Startrunde von Wimbledon ebenfalls auf Rasen in 3 Sätzen durch.

WTA Nottingham

Wawrinka verpasst Wimbledon-Hauptprobe

Stan Wawrinka hat sich aus privaten Gründen vom ATP-250-Turnier auf Mallorca von kommender Woche zurückgezogen. Der 41-jährige Waadtländer hatte für die Rasen-Veranstaltung wie für seine letzte Teilnahme in Wimbledon eine Woche später eine Wildcard erhalten.