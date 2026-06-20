Legende: Musste sich aus Nottingham verabschieden Viktorija Golubic. Imago/NurPhoto

Navarro zu stark für Golubic

Viktorija Golubic ist beim WTA-250-Rasenturnier von Nottingham in den Halbfinals an der Amerikanerin Emma Navarro gescheitert und verpasst somit die Chance auf einen 3. Turniersieg auf der WTA-Tour. Die 33-jährige Schweizerin, derzeit an Position 76 klassiert, verlor gegen die Top-30-Spielerin aus den USA mit 6:7 (5:7), 2:6. In Umgang 1 hatte sich die Zürcherin mit einem Break noch in die Kurzentscheidung gerettet, in Satz 2 lag die ehemalige Nummer 8 der Weltrangliste für Golubic klar ausser Reichweite. Navarro erspielte sich während der gut zweistündigen Partie insgesamt 18 Breakmöglichkeiten und konnte deren 6 nutzen.

Sabalenkas Rasen-Misere hält an

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka muss weiter auf ihren ersten Titel auf Rasen warten. Die 28-jährige Belarussin, die auf anderen Unterlagen schon 24 Turniere gewonnen hat, schied beim WTA-500-Turnier in Berlin im Halbfinal gegen Jessica Pegula (WTA 4) mit 4:6, 7:6 (7:4) und 0:6 aus. Nach 2:13 Stunden und einem katastrophalen Entscheidungssatz musste Sabalenka der Amerikanerin zum Sieg gratulieren. Die 32-jährige Pegula kann derweil auf ihren 2. Berlin-Sieg nach 2024 hoffen.

Zverev scheitert beim Heimturnier an Fritz

Alexander Zverev musste sich bei seinem 1. Turnier nach seinem Premieren-Grand-Slam-Triumph in Roland Garros im Halbfinal geschlagen geben. Die deutsche Weltnummer 3 unterlag beim ATP-500-Event in Halle Taylor Fritz (USA/ATP 9) trotz Satzführung mit 7:6 (7:4), 4:6, 5:7. Wie Sabalenka wartet auch der 25-fache Turniersieger Zverev noch auf seine 1. Rasen-Trophäe.

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