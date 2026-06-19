 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus dem Tennis Halbfinal-Qualifikation: Golubic mit nächstem Exploit

19.06.2026, 19:45

Teilen
Frau in Sportkleidung spielt Tennis auf einem Platz.
Legende: Viktorija Golubic. Imago/NurPhoto

Golubic schlägt auch Li

Viktorija Golubic setzt am Rasenturnier in Nottingham ihren Siegeszug fort. Die 33-jährige Zürcherin (WTA 76) schlug im Viertelfinal die an Nummer 5 gesetzte Amerikanerin Ann Li (WTA 29) in 112 Minuten mit 6:3, 2:6, 6:3 und feierte inklusive Qualifikation den 5. Sieg in Folge. Golubic zog im Entscheidungssatz rasch auf 4:1 davon und brachte den Vorsprung über die Distanz. Vorteile hatte die Schweizerin bei den Breakbällen: Golubic verwandelte 5 von 9 Gelegenheiten und wehrte ihrerseits 10 von 14 Breakchancen Lis ab. Im Halbfinal trifft sie mit Emma Navarro (WTA 25) auf eine weitere Amerikanerin.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)