Legende: Viktorija Golubic. Imago/NurPhoto

Golubic schlägt auch Li

Viktorija Golubic setzt am Rasenturnier in Nottingham ihren Siegeszug fort. Die 33-jährige Zürcherin (WTA 76) schlug im Viertelfinal die an Nummer 5 gesetzte Amerikanerin Ann Li (WTA 29) in 112 Minuten mit 6:3, 2:6, 6:3 und feierte inklusive Qualifikation den 5. Sieg in Folge. Golubic zog im Entscheidungssatz rasch auf 4:1 davon und brachte den Vorsprung über die Distanz. Vorteile hatte die Schweizerin bei den Breakbällen: Golubic verwandelte 5 von 9 Gelegenheiten und wehrte ihrerseits 10 von 14 Breakchancen Lis ab. Im Halbfinal trifft sie mit Emma Navarro (WTA 25) auf eine weitere Amerikanerin.

Resultate