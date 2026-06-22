Legende: Kämpfte sich nach Rückstand zurück Jérôme Kym. Imago/ZUMA Press

Kym und Bertola zeigen Nehmerqualitäten

Jérôme Kym (ATP 197) hat in Wimbledon die 1. von 3 Qualifikationsrunden überstanden – trotz verlorenem Startsatz. Der 23-Jährige bezwang den Peruaner Gonzalo Bueno (ATP 175) nach etwas über 2 Stunden mit 4:6, 7:5 und 6:1. Der Aargauer hatte im 2. Satz nach dem 1. Game noch mit Break zurückgelegen, kämpfte sich jedoch in die Partie zurück. Als nächstes trifft Kym auf August Holmgren (DEN/ATP 141). Bei Rémy Bertola hatte es erst ebenfalls nicht gut ausgesehen – mit 2:6 verlor der Tessiner gegen Liam Draxl (CAN/ATP 158) den 1. Satz. Aber auch Bertola gelang die Wende: Nach knapp 2 Stunden stand der 2:6, 7:6 (7:3), 6:1-Erfolg fest. In der 2. Quali-Runde trifft er auf Jurij Rodionov (AUT/ATP 139).

Schweizerinnen-Duell in Wimbledon-Quali

Die Auslosung der Wimbledon-Qualifikation bei den Frauen hat eine aus Schweizer Sicht besonders spannende Affiche ergeben: Rebeka Masarova (WTA 156) und Jil Teichmann (WTA 126) werden sich in der 1. Runde miteinander messen. Susan Bandecchi (WTA 168) trifft auf die Polin Katarzyna Kawa (WTA 121) und Céline Naef (WTA 193) duelliert sich mit der Taiwanerin Joanna Garland (WTA 188).