Legende: Greifen gemeinsam beim Mixed-Doppel der US Open an Belinda Bencic und Flavio Cobolli. Imago

Bencic mit Cobolli im Mixed-Wettbewerb

Belinda Bencic (WTA 14) tritt bei der 2. Auflage des neuen Mixed-Formats der US Open mit dem Italiener Flavio Cobolli (ATP 9) an. Während die Flawilerin im Doppel auf Rang 1620 liegt, belegt Cobolli Platz 372. Von den 16 Doppelteams ist das Duo aus der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka (BLR) und dem Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (SRB/ATP 5) am prominentesten besetzt. Das Doppelturnier wird am 25. und 26. August stattfinden, kurz vor dem Start des Einzelwettbewerbs am 30. August. Die Spiele werden bis auf den Final in verkürzten Sätzen ausgetragen und finden in den grossen Stadien statt. Im letzten Jahr sorgten die Partien für volle Arenen in New York.