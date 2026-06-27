Legende: Strahlende Siegerin Karolina Muchova. imago images/Beautiful Sports International

Muchova mit 3. WTA-Titel

Karolina Muchova hat den Final der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg gewonnen. Im Endspiel profitierte die 29-Jährige von der Aufgabe ihrer am rechten Fuss verletzten Gegnerin Naomi Osaka aus Japan beim Stand von 6:1, 1:0. Auf dem Weg zum Titel gab die an Nummer vier gesetzte Spielerin nur einen Satz ab und feierte den dritten WTA-Titel ihrer Karriere. Die Weltranglisten-11. war in den letzten 4 Jahren in Wimbledon jeweils in der ersten Runde gescheitert.

Keys triumphiert in Eastbourne

Tatjana Maria ihren insgesamt 5. Titel auf der WTA-Tour verpasst. Im Final des Turniers im englischen Eastbourne unterlag die 38-jährige Rasenexpertin aus Deutschland der an Position 2 gesetzten Madison Keys mit 5:7, 4:6. Nach 1:33 Stunden verwandelte die US-Amerikanerin ihren ersten Matchball und gewann das Turnier in Eastbourne damit zum dritten Mal.