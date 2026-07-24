Legende: Duellierten sich zuletzt im Wimbledon-Halbfinal Jannik Sinner und Novak Djokovic. Imago/ISI Photos

Montreal: Sinner und Djokovic passen

Jannik Sinner, der in diesem Jahr bislang alle 5 und saisonübergreifend die letzten 6 ATP-1000-Turniere gewonnen hat, wird seine unglaubliche Serie in Montreal (1.-13. August) nicht fortsetzen. Die Weltnummer 1 aus dem Südtirol gönnt sich nach ihrem Triumph in Wimbledon eine etwas längere Pause und wird erst Mitte August beim nächsten 1000er in Cincinnati auf die Tour zurückkehren. Auch Novak Djokovic (ATP 7) wird das Turnier in der kanadischen Metropole auslassen. Bereits zuvor bekannt war der Verzicht von Carlos Alcaraz (ATP 2), der wegen seiner Handgelenksverletzung schon die letzten beiden Grand-Slam-Turniere ausliess und ebenfalls in Cincinnati sein Comeback geben will.

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