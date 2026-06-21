Legende: 2. Titel in ihrer Karriere Linda Noskova gewann das Rasenturnier in Berlin. Imago/Nordphoto

WTA Berlin: Noskova siegt nach Geduldsprobe

Linda Noskova hat nach einer wetterbedingten stundenlangen Wartezeit das WTA-500-Turnier von Berlin gewonnen. Die Tschechin (WTA 13) setzte sich im Final in zwei Stunden mit 6:4, 4:6, und 6:3 gegen Jessica Pegula (USA/WTA 4) durch und feierte den 2. Titel ihrer Karriere. 2024 hatte sie in Monterrey gewonnen. Der Beginn des Endspiels hatte nach einem heftigen Gewitter, der Teile der Anlage überschwemmte, verschoben werden müssen, damit das Wasser abgepumpt werden konnte. Auch die Elektro- und Stromversorgungssysteme der Anlage kamen nach Angaben der Organisatoren zu Schaden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Das Publikum rettet sich ins Trockene. Ein Wolkenbruch wirbelt den Finaltag am WTA-Turnier in Berlin durcheinander. Bildquelle: Imago/Anadolu. 1 / 2 Legende: Das Publikum rettet sich ins Trockene Ein Wolkenbruch wirbelt den Finaltag am WTA-Turnier in Berlin durcheinander. Imago/Anadolu

Bild 2 von 2. Ein Teil der Anlage wird überschwemmt. Das Wasser muss mühsam abgepumpt werden. Bildquelle: Imago/Nordphoto. 2 / 2 Legende: Ein Teil der Anlage wird überschwemmt Das Wasser muss mühsam abgepumpt werden. Imago/Nordphoto Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wimbledon: Kym und Bertola in der Quali

Mit Jérôme Kym und Rémy Bertola treten ab Montag zwei Schweizer zur Qualifikation in Wimbledon an. Der 23-jährige Kym (ATP 201) trifft in der 1. Runde auf den ein Jahr jüngeren Peruaner Gonzalo Bueno (ATP 183). Bertola (ATP 193) misst sich mit dem Kanadier Liam Draxl (ATP 159). Stan Wawrinka steht dank einer Wildcard im Haupttableau. Das Tableau der Frauen-Qualifikation ist noch nicht bekannt.

Resultate