Legende: Kommt weiter nicht auf Touren Simona Waltert (Archiv-Bild). Imago/Bildbryan

Waltert unterliegt Sherif

Simona Waltert (WTA 91) ist beim WTA-250-Turnier in Hamburg bei erster Gelegenheit ausgeschieden. Die Bündnerin unterlag Mayar Sherif (WTA 55) aus Ägypten nach 3:20 Stunden mit 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Für Waltert war es bereits die 13. Erstrundenniederlage in diesem Jahr und die 6. in Folge auf WTA-Stufe. Nach umkämpften 2 Sätzen ging die 25-Jährige im entscheidenden Durchgang mit 3:0 in Führung, musste am Ende aber trotzdem ins Tiebreak. Dort geriet sie schnell 0:4 in Rückstand und unterlag Sherif am Ende.

WTA Hamburg

Feldbausch verliert nach optimalem Start

Kilian Feldbausch (ATP 284) hat seinen 2. Sieg auf der ATP-Tour verpasst. Der 20-jährige Genfer unterlag in der 2. Runde von Kitzbühel Ignacio Buse (ATP 35) nach knapp 2 Stunden mit 6:2, 2:6, 2:6. Im 1. Durchgang hatte Feldbausch 4 Games am Stück zur Satzführung gewonnen, sich dann aber von Buse mehr und mehr dominieren lassen müssen. Der effiziente Peruaner verwerte 6 seiner 7 Breakchancen.

ATP Kitzbühel