Legende: Kommt aktuell nicht auf Touren Simona Waltert (Archiv-Bild). Imago/Bildbryan

4. Pleite in Folge für Waltert

Simona Waltert ist im rumänischen Iasi bereits in der ersten Runde des WTA-250-Turniers ausgeschieden. Die Weltnummer 81 unterlag der Polin Katarzyna Kawa (WTA 142) 1:6, 4:6 und verlor auf der WTA-Tour damit zum vierten Mal in Folge bereits in der ersten Runde. Nachdem Waltert im ersten Satz kaum ins Spiel gefunden hatte, schien sie den zweiten lange für sich entscheiden zu können. Sie führte mit 4:2, ehe Kawa vier Games am Stück gewann und einen Entscheidungssatz verhinderte.

WTA Iasi

Masarova wehrt 6 Matchbälle ab – und verliert

Ebenfalls in der ersten Runde gescheitert ist Rebeka Masarova (WTA 166) in Athen. Beim WTA-250-Turnier unterlag sie der Französin Carole Monnet (WTA 205) 6:4, 2:6, 6:7 (10:12). Nach einem optimalen Start ins Spiel war Masarova im zweiten Satz unterlegen. Im dritten gelang es ihr dann zweimal, ein Break von Monnet aufzuholen, ehe sie im Tiebreak insgesamt sechs Matchbälle abwehrte und selbst einen vergab. Erst beim siebten Matchball musste sie sich geschlagen geben.

WTA Athen