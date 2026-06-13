Legende: Musste sich eine neue Doppel-Partnerin organisieren Serena Williams. imago images/NurPhoto/Owen Hammond

Williams im Doppel mit Muchova

Serena Williams tritt in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Berlin im Doppel mit der Tschechin Karolina Muchova an. Die 44-jährige US-Amerikanerin hatte in dieser Woche im Londoner Queen's Club vier Jahre nach ihrem Rücktritt ein aufsehenerregendes Comeback gefeiert. Zusammen mit der Kanadierin Victoria Mboko trat sie in der Doppel-Konkurrenz an. Weil sich die 25-jährige Kanadierin dann aber in ihrem Einzel verletzte, mussten sie für den Viertelfinal Forfait erklären.

Mboko verpasst Wimbledon

Victoria Mboko hat sich beim WTA-Turnier im Londoner Queen's Club am Knie verletzt. «Leider hat mein Sturz am Mittwoch zu einer Verletzung des Kreuzbandes in meinem linken Knie geführt, was bedeutet, dass ich den Rest der Rasensaison und damit auch Wimbledon verpassen werde – ein Turnier, auf das ich mich dieses Jahr so sehr gefreut habe», schrieb die 19-jährige Kanadierin und Nummer 9 der Welt in ihren sozialen Netzwerken.