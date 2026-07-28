Legende: Mit dem Sieg vor Augen ausgeschieden Viktorija Golubic. Getty Images/Justin Ford

Die Zürcherin unterlag in der 1. Runde in Memphis Katie Volynets (USA/WTA 93) mit 5:7, 6:2 und 6:7 (3:7). Volynets war von den Buchmachern favorisiert worden, obwohl sie als Nummer 93 der Weltrangliste mehr als 40 Positionen hinter Golubic rangiert. Die 24-Jährige gilt als stärkere Hartplatzspielerin.

Golubic fängt sich nach Horrorstart

Im ersten Satz blieb der Kampfgeist der routinierten Schweizerin unbelohnt: Sie machte einen 0:4-Rückstand wett, wehrte nach 1:10 Stunden 3 Satzbälle ab, musste den Durchgang aber dennoch mit 5:7 abgeben.

Einbruch nach fünfstündigem Unterbruch

Ab dem 2. Satz übernahm die 33-Jährige die Kontrolle und kämpfte sich eindrücklich zurück. Im Entscheidungssatz schien Golubic bei einer 3:0-Führung mit Doppelbreak bereits auf Kurs zum Sieg. Beim Stand von 4:2 musste die Partie wegen der grossen Hitze aber für fast 5 Stunden unterbrochen werden.

Nach der langen Pause fand Golubic jedoch nicht mehr zu ihrem Rhythmus zurück. Unmittelbar nach der Wiederaufnahme verlor sie 3 Games in Serie und gab die Partie letztlich noch aus der Hand.

WTA Memphis