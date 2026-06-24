Rémy Bertola und Jérôme Kym fehlt noch ein Sieg, um sich erstmals für das Hauptfeld von Wimbledon zu qualifizieren.

Legende: Steht zum 2. Mal an einem Grand-Slam-Turnier im Einsatz Rémy Bertola. Imago/Hasenkopf

Bei seinem erst 2. Profi-Turnier auf Rasen steht Rémy Bertola (ATP 187) kurz vor seinem grössten Karriere-Erfolg. Der Tessiner hat sich in der 2. Runde der Wimbledon-Qualifikation, die jeweils in Roehampton ausgetragen wird, mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 gegen Jurij Rodionov (AUT/ATP 139) durchgesetzt und wie schon in der Startrunde Comeback-Qualitäten bewiesen. In der finalen Quali-Runde trifft der 27-Jährige im Best-of-5-Format auf den britischen Wildcard-Inhaber Max Basing (ATP 331).

Hartes Los für Kym

Auch Jérôme Kym konnte sich gegen einen besser klassierten Gegner durchsetzen. Der Aargauer bezwang den letztjährigen Drittrundenteilnehmer August Holmgren (DEN/ATP 141) mit 6:4, 6:3 und trifft am Donnerstag auf Roman Safiullin (RUS/ATP 127), der 2023 noch im Viertelfinal von Wimbledon stand.

Spieler-Protest wegen Preisgeld Box aufklappen Box zuklappen Der Streit um das Preisgeld geht auch beim Rasenklassiker Wimbledon weiter. Demnach wollen einige Tennisprofis in der ersten Woche des Grand Slams ihre vertraglich vereinbarten Medienverpflichtungen auf 15 Minuten beschränken, um gegen eine ihrer Meinung nach ungerechte Verteilung der Einnahmen zu protestieren. Das geht aus einer Erklärung hervor, die die Vertreter der Spielerinnen und Spieler am Mittwoch veröffentlichten.

Ausgeschieden ist hingegen Jil Teichmann. Die Seeländerin, die sich am Dienstag noch gegen Landsfrau Rebeka Masarova hatte behaupten können, unterlag Bianca Andreescu (CAN/WTA 180), der US-Open-Siegerin von 2019, mit 7:6 (7:4), 1:6, 4:6.