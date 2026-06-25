Die beiden letzten verbliebenen Schweizer in der Wimbledon-Qualifikation bleiben kurz vor der Ziellinie hängen.

Legende: Hat nach grossem Kampf verloren Jérôme Kym. Keystone/Alessandro della Valle

Jérôme Kym (ATP 197) muss weiter auf seine erste Teilnahme im Wimbledon-Hauptfeld warten. Der 23-jährige Fricktaler unterlag Roman Safiullin (RUS/ATP 127) nach fast 5 Stunden mit 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Im Tiebreak des 4. Satzes konnte Kym beim Stand von 6:5 einen Matchball nicht verwerten. Kurz darauf schenkte der Schweizer Safiullin, der 2023 bis in die Wimbledon-Viertelfinal vorstossen konnte, den 2:2-Satzausgleich mit einem Doppelfehler. Im 5. Umgang gelang dem Russen das einzige Break zum 5:4.

Auch Bertola verliert Fünfsätzer

Den Traum vom ersten Vorstoss in ein Grand-Slam-Hauptfeld begraben musste Rémy Bertola (ATP 187). Nach einer 2:1-Satzführung unterlag er dem mit einer Wildcard zur Qualifikation angetretenen Briten Max Basing (ATP 331) noch mit 6:2, 4:6, 6:3, 5:7, 2:6.

Damit wird Swiss Tennis bei den Männern an der Church Road nur durch Stan Wawrinka (Wildcard) vertreten sein. Bei den Frauen gehen Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Simona Waltert an den Start. Das Turnier beginnt am kommenden Montag.